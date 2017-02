In Hamburg hat Hermes in Kooperation mit der Hochbahn bereits im vergangenen Jahr an U- und Busbahnhöfen Paket-Shops eingerichtet, die private Päckchen, Pakete und Reisegepäck ebenso entgegennehmen wie Rücksendungen für zahlreiche Versandhandelsunternehmen. Ein Angebot, von dem dank der ausgedehnten Öffnungszeiten vor allem Berufstätige profitieren. Die neuen Shops an U- und Busbahnhöfen liegen für viele Menschen auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Es müssen keine Umwege mehr eingeplant werden, wenn ein Paket verschickt oder abgeholt werden muss.

Hinzu kommen kundenfreundliche Öffnungszeiten: Statt werktags von 9 bis 18 Uhr haben die Shops auch am frühen Morgen, am späten Abend und sogar am Wochenende geöffnet. In dem Pilotprojekt sieht man bei Hermes zudem einen aktuellen Trend bestätigt: Gerade in den verkehrsbelasteten Innenstädten will heute niemand mehr nach Feierabend kilometerweit zur nächsten Annahmestelle fahren müssen, um dort im schlimmsten Fall vor verschlossener Tür zu stehen. Vielmehr gilt es Wege zu bündeln, um Umwelt-Ressourcen zu schonen sowie um Zeit und Geld zu sparen.