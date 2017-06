"In Deutschland hat man die Leistungsansprüche runtergefahren, während die Noten immer besser geworden sind", so Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbands zu den Ergebnissen der PISA-Studie.

von Valerie Henschel

Gute Noten, wenig Sitzenbleiber - Hauptsache nach außen gut dastehen. Seit dem PISA-Schock von 2001 hat sich in unseren Schulen der Wettbewerbsgedanke breitgemacht - ähnlich wie in der Wirtschaft. Lehrer und Schüler klagen immer häufiger über Schulstress und Burnout.

Die 18-jährige Lara muss Spanisch lernen. Doch während ihre Klassenkameraden die Schulbank drücken, sitzt sie mit ihrem Buch auf dem Klinikbett in der jugendpsychiatrischen Klinik. Ihre Diagnose: Schulangst, Burnout. Nach Wochen in der Klinik muss sie sich langsam wieder rantasten an den Schulalltag, der sie psychisch krank gemacht hat: "Da war immer so ein Leistungsdruck und ich wusste überhaupt nicht, wie ich es noch schaffen sollte, mit meinen Noten noch ein gutes Abi hinzubekommen. Durch diesen Druck habe ich mich selbstverletzt und das waren sehr tiefe Selbstverletzungen, die auch lebensgefährlich wurden."

Tausende Schüler klagen über Leistungsdruck

Schüler wie Lara, die Druck in der Schule an den Rand der Erschöpfung bringt, gibt es Tausende in Deutschland. Laut einer Studie unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fühlt sich in Deutschland mittlerweile jeder vierte Schüler durch schulische Anforderungen "einigermaßen oder sehr stark betroffen". Bei den 15-jährigen Mädchen sagt das sogar jede dritte Befragte. Und auch viele andere Studien belegen: Der gefühlte Leistungsdruck an deutschen Schulen ist groß.

Fragt man Experten nach dem Grund dieses gefühlten Leistungsdrucks fällt häufig das Wort PISA. Nach dem schlechten Abschneiden der Deutschen in der ersten PISA-Runde im Jahr 2000/2001 saß der Schock tief. Mit tiefgreifenden Reformen im Bildungssystem wurde alles dafür getan, die Ergebnisse zu verbessern. Der PISA-Schock hat die Denkweise im deutschen Bildungssystem umgekrempelt und den Blick auf Ergebnisse gelenkt. Bundesweit wurde der Fokus auf Vergleichsarbeiten wie PISA, VERA, TIMSS, IGLU gelegt, die nun zusätzlich zu Klassenarbeiten geschrieben werden. Gedacht waren die Vergleichsarbeiten, um Transparenz ins Schulsystem zu bringen und Lehrern und Schulen zu helfen, ihren Unterricht weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Kein Bundesland und keine Schule will schlecht dastehen

Doch mit den Vergleichstest ist verstärkt der Wettbewerbsgedanke in Schulen eingezogen: "Schulen werden vermessen, verglichen und in Tabellen gerankt, wie in der Fußballbundesliga", erklärt Ilka Hoffmann von der Bildungsgewerkschaft GEW. Und dabei will kein Bundesland und keine Schule schlecht dastehen.

Experten warnen: Der ständige Blick auf die Ergebnisse von Vergleichstest führe zu einer Technokratisierung und Vermessung von Bildung. Statt individuelle Stärken und Schwächen der Schüler zu erkennen, gehe es um Output, Effizienz, hohe Abiturquoten, niedrige Sitzenbleiberquoten - kurzum um gute Ergebnisse auf dem Papier. Für nicht im Tests abgefragte Themen wie Kreativität, Demokratieverständnis, Ausprobieren, Fehler machen, soziale Projekte fehlt den Schulen seit dem PISA-Schock von 2001 dagegen oft die Zeit. Und letztlich auch die Unterstützung der Politik, die sich dafür nicht wirklich zuständig fühlt und auch nicht genügend Personal für die Schulen bereitstellt.

Gute Schulgemeinschaft als Fundament

Wie wichtig ein gutes soziales Lernumfeld für das Erbringen guter Leistungen ist, kann man etwa am Humboldtgymnasium in Potsdam sehen. Die Schule hat den Schulpreis 2016 gewonnen. "Das A und O ist eine gute Schulgemeinschaft zu haben und ein gutes Schulklima", meint Schulleiterin Dr. Carola Gnadt. "Wenn man Kindern ermöglicht Dinge auszuleben, die für die Gemeinschaft gut sind, wird man in Erstaunen versetzt, was so ein Potenzial bei den Kindern ist." Der Erfolg gibt der Schule recht - neben dem guten Schulklima erzielt die Schule auch Superergebnisse im Unterricht.