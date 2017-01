von Christian Bock

Nach den PKW gerät jetzt auch die LKW-Branche in einen Abgasskandal. Im Unterschied zu den manipulierten VW-Motoren sind es diesmal nicht die Hersteller sondern die Betreiber vieler LKW, die verantwortlich sind - Speditionen und Fahrer aus Osteuropa.

ZDFzoom und Frontal 21 liegen exklusive Messdaten und Unterlagen vor, die das ganze Ausmaß belegen: Mautbetrug in vielfacher Millionenhöhe, Umweltverschmutzung, unkalkulierbare Risiken im Verkehr - verursacht durch kleine Elektronikbauteile, so genannte Emulatoren oder "AdBlue-Killer".

Kriminelle Netzwerke sparen Kosten für AdBlue

Der Adblue Emulator trickst die Technik aus und macht Manipulation möglich.

Quelle: ZDF/Christian Bock

AdBlue ist ein Zusatzstoff, den moderne Dieselmotoren zur Reinigung in die Abgasanlage einspritzen. "Eine absolut saubere Technologie, die LKW besser dastehen lässt als viele moderne Diesel-PKW", sagt Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Doch AdBlue kostet Geld, und das wollen kriminelle Speditionen und Fahrer offenbar sparen. Im Internet verkaufen Anbieter aus Asien und Osteuropa Geräte, die dem LKW vorgaukeln, mit AdBlue zu fahren, tatsächlich aber die Anlage schlicht lahmlegen und sogar die Bordelektronik austricksen. Bei oberflächlichen Kontrollen ist so nichts Auffälliges zu sehen.

In einer Studie der Universität Heidelberg im Auftrag des ZDF und des Interessenverbands "Camion Pro" fand Professor Denis Pöhler heraus: Gut 20 Prozent aller LKW osteuropäischer Herkunft fahren mit extrem auffälligen Abgaswerten. "Wenn man sein Fahrzeug so manipuliert, dann steckt immer ein kriminelles Netzwerk dahinter", sagt Andreas Mossyrsch von Camion Pro, der als Erster auf diese Art Manipulation aufmerksam wurde: "Denn alle müssen Bescheid wissen: Der Fahrer, der kein AdBlue tankt, der Disponent, der es nicht abrechnet, der Chef, der pro LKW auf einmal mehr Gewinn macht." Offenbar ist das den Speditionen in der Bundesrepublik zu riskant, denn deutsche LKW mit auffälligen Abgaswerten konnten Professor Pöhler und sein Team nicht finden.

Deutsche Polizeikontrollen prüfen Abgaswerte nicht

ZDFzoom und Frontal 21 ist den Spuren der AdBlue-Betrüger gefolgt. In Rumänien demonstriert ein Spediteur stolz, wie einfach ein LKW zu manipulieren ist und berichtet unserem Reporter "…dass man in Deutschland keine Angst haben muss, die Polizei kennt das nicht." Tatsächlich wird bei Kontrollen z.B. durch das Bundesamt für Güterverkehr üblicherweise nur die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert, nicht aber die Einhaltung der Abgasnormen. Anders ist das offenbar in Polen, wo eine Sondereinheit der Polizei zielsicher Betrüger aus dem Verkehr fischt. Außerdem erfährt unser Reporter, dass die LKW-Fahrer oft keine andere Chance haben, als den Betrug mitzumachen. Würden sie sich weigern, könnten sie schnell ihren Job verlieren.

Deutsche LKW-Hersteller geben sich größtenteils ahnungslos - sie geben vor, nichts von den Betrugsmöglichkeiten durch kriminelle Spediteure zu wissen. Gleichzeitig aber räumen sie ein, dass es keine absolut sichere Software gebe. Sei die kriminelle Energie groß genug, könne jedes Sicherheitssystem von geschickten Hackern umgangen werden.

Bis zu 110 Millionen Euro Maut betrügerisch eingespart

Die Lüge vom sauberen LKW ZDFzoom sendet die Doku "Die Lüge vom sauberen LKW. Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern" heute Abend um 22:55 Uhr.

Was die kriminellen Spediteure nicht wissen oder einfach in Kauf nehmen: Durch den illegalen Einbau der Emulatoren und dem dabei notwendigen Eingriff in die Bord-Elektronik erlischt die Betriebserlaubnis des LKW. Und damit gleichzeitig der Versicherungsschutz. Auch die Garantie durch den Hersteller ist nicht mehr gegeben.

Wie groß der Schaden ist, den manipulierte LKW verursachen, ist kaum abzusehen. Deutsche Speditionen leiden unter dem unfairen Wettbewerbsvorteil, die Umwelt wird mit bis zu 14.000 Tonnen Stickoxiden jährlich mehr belastet – das entspricht der doppelten Menge des VW-Dieselskandals in den USA. Außerdem fahren die manipulierten LKW in einer falschen Maut-Klasse: Dem Staat entgehen so Einnahmen in Höhe von bis zu 110 Millionen Euro jährlich, rechnet der Maut-Experte Professor Kay Mitusch vor. Höchste Zeit also, den Abgas-Betrügern das Handwerk zu legen.