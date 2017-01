von Martin Krauß

Neues Jahr, neues Glück: Heute startet das Kinojahr und die Antwort auf die Frage, welcher der erfolgreichste Film 2017 wird, steht schon fest. heute.de stellt zehn Filme vor, bei denen sich in diesem Jahr der Gang in die Kinos lohnt.

1. Der Besondere

Saliya will Karriere in einem Luxus-Hotel machen. Gesagt, getan - wäre da nicht ein Problem: Der junge Mann ist fast blind. Wie wahrscheinlich ist es also, dass sein Traum in Erfüllung geht? Saliya bewirbt sich, verschweigt sein Handicap - und wird eingestellt. Jetzt heißt es: den Alltag in einem Fünf-Sterne-Hotel überleben.

Basierend auf wahren Ereignissen überzeugt "Mein Blind Date mit dem Leben " mit einer beeindruckenden Geschichte, einer guten Leistung von Hauptdarsteller Kostja Ullmann und einem überzeugenden Ensemble an dessen Seite. Die Komödie zeigt ab dem 26. Januar in den Kinos, dass das deutsche Kino noch positiv überraschen kann.

2. Der Außerirdische

Marsmenschen gibt es wirklich - zumindest einen im berührenden Drama "Den Sternen so nah" . Gardner Elliot ist der erste auf dem Mars geborene Mensch. Seine Mutter war Astronautin. Sie starb bei der Geburt, den Vater hat er nie kennengelernt. Bis zu seinem 16. Geburtstag begegnet er nur 14 Menschen, denn den Roten Planeten kann er nicht verlassen. Aber Gardner hat eine Internetverbindung - und lernt so die abenteuerlustige Tulsa kennen. Als er endlich auf die Erde darf, reißt Gardner aus. Er will dieses Mädchen treffen. Doch sein Herz und seine Knochen sind nicht auf das Leben auf dem blauen Planeten vorbereitet. Gardners romantische Reise ins Menschsein startet am 9. Februar in den Kinos.

3. Der Realistische

Bombenanschläge beim Boston-Marathon 2013

Quelle: reuters

Nach "Deepwater Horizon" (2016) widmet sich Regisseur Peter Berg in seinem neuen Thriller "Patriots Day" (Kinostart: 23. Februar) dem Anschlag auf den Boston-Marathon im Jahr 2013. Die realen Ereignisse werden aus der Sicht des früheren Bostoner Polizeichefs Ed Davis erzählt, der zusammen mit dem FBI den beiden Attentätern auf die Spur kam. Drei Menschen wurden bei den Anschlägen am 15. April 2013 getötet, mehr als 260 verletzt. Für die Ermittler beginnt ein packender Wettlauf gegen die Zeit und eine der nervenaufreibendsten Großfahndungen in der Geschichte Amerikas nimmt ihren Lauf.

4. Der Märchenhafte

Emma Watson

Quelle: ap

Sie spielte in den "Harry Potter"-Filmen den Hauptdarsteller gnadenlos an die Wand. Jetzt darf Emma Watson als kluge und anmutige Belle das Biest zähmen. Dabei bekommt sie Unterstützung von Ian McKellen ("Gandalf" in "Der Herr der Ringe") als Von Unruh und Oscar-Gewinnerin Emma Thompson als Madame Pottine.

Die Walt Disney Studios setzen mit "Die Schöne und das Biest" auch 2017 ihren Kurs der Realverfilmungen ihrer Zeichentrickklassiker fort. Ob sie dabei weiterhin so behutsam mit ihrem Werk umgehen, zeigt sich ab dem 16. März. Disney hat jedoch versprochen: Die Oscar-preisgekrönte Musik aus dem Zeichentrickfilm kehrt zurück. Der Komponist von damals, Alan Menken, steuert auch bei der Realverfilmung den Soundtrack bei.

5. Der Göttliche

Hinweis Die in diesem Beitrag genannten Starttermine - insbesondere in der zweiten Jahreshälfte - können sich kurzfristig ändern. Die Filmstudios orientieren sich an den Terminankündigungen der Konkurrenz und versuchen den jeweils besten Starttermin für ihren Film zu finden. So kann ein Termin kurzfristig auch um wenige Wochen verschoben werden.

Einfach mal mit Gott plaudern oder mit Jesus - welcher Christ würde das nicht gerne einmal. Mack hat die Gelegenheit dazu - nachdem seine kleine Tochter einem Serienmörder zum Opfer gefallen ist. Denn in der Verfilmung des Romans "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott", bekommt der Familienvater ab dem 6. April von Gott persönlich eine Einladung. Er erscheint Mack in der Figur einer fürsorglichen Frau, Jesus Christus begegnet Mack als stark beschäftigter hebräischer Handwerker und der Heilige Geist als asiatische Frau mit einer Vorliebe für die Pflanzen im Garten der Hütte. Es sind nur zwei Tage, doch sie verändern Macks Leben. Sam Worthington überzeugt als an Gott zweifelnder Vater, den die Liebe zu seiner Tochter in den Wahnsinn zu treiben droht.

6. Der Komische

Michael "Bully" Herbig

Quelle: dpa/Tobias Hase

Wie passen der Wilde Westen, eine Raumschiff-Crew und die Kaiserin Sissi zusammen in einen Kinofilm? Die Antwort darauf will Michael "Bully" Herbig ab dem 20. Juli dem deutschen Kinopublikum geben. Von ihm stammt der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. 11,7 Millionen Kinobesucher sahen 2001 "Der Schuh des Manitu" und auch seine Parodie "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" muss sich mit gut 9,2 Millionen Besuchern nicht verstecken. In "Bullyparade - Der Film" kehren nun die beliebten Figuren der Sketch-TV-Sendung "bullyparade" in mehreren Episoden zurück. Ein Angriff auf die Lachmuskeln der Deutschen ist dieser Film allemal.

7. Der Fantasievolle

Stephen Kings Saga "Der Dunkle Turm" gehört zu den ambitioniertesten und umfangreichsten Werken des berühmten Buchautoren. Am 10. August kommt diese Geschichte nun auch in die Kinos - mit Idris Elba als Revolvermann Roland Deschain und Matthew McConaughey als Walter O'Dim, mit dem Deschain noch eine Rechnung offen hat. Allerdings basiert der Film auf der gesamten Buchreihe des Horror-Meisters und ist damit kein klassischer Auftakt zu einer neuen Fantasy-Saga in den Kinos.

8. Der Knifflige

Kenneth Branagh

Quelle: reuters

Nicht Miss Marple, aber dennoch Agatha Christie: Der berühmte Krimi "Mord im Orient-Express" wird von dem britischen Regisseur und Schauspieler Kenneth Branagh neu verfilmt. In dem klassischen Detektivfilm soll Branagh die Hauptrolle des Detektivs Hercule Poirot übernehmen, der nach einem Mord in dem Luxuszug den Täter sucht. Das Problem: Es gibt viele Verdächtige - und viele Stars.

Der "Hollywood Reporter" zählt neben Michelle Pfeiffer, Judi Dench und Daisy Ridley auch Johnny Depp als Darsteller des Films auf. Noch sind die Dreharbeiten nicht beendet, doch 20th Century Fox will den Kriminalfall ab dem 23. November in den Kinos gelöst wissen.

9. Der Knuddelige

Knuffig, knuddelig und vielleicht auch etwas klebrig kann es ab dem 7. Dezember in den Kinos werden. Paddington, der Bär mit seinem Faible für Orangenmarmelade, eroberte im Winter 2014/2015 mit Hut, Herz und Höflichkeit in allen Lebenslagen das Herz der Kinobesucher. Die Verfilmung nach den Büchern von Michael Bond punktet durch ihre Liebe zum Detail.

Trickreich auf höchstem Niveau, inhaltlich urkomisch, berührend und zugleich charmant stürzt sich der Bär aus Peru in ein neues Abenteuer in der britischen Hauptstadt. Mitten im Herzen von London beginnt in "Paddington 2" die Suche nach einem Geschenk zum 100. Geburtstag von Tante Lucy - und der kleine Bär hat schon die passende Idee.

10. Der Mächtige

Carrie Fisher in "Star Wars Episode VII"

Quelle: imago

"Star Wars: Episode VIII" wird sich ab dem 14. Dezember ohne Frage an die Spitze der Kinocharts des Jahres 2017 setzen. Auch wenn sich die Fans und Macher der Saga die Rückkehr von Luke Skywalker als Jedi-Lehrer anders vorgestellt hatten. Der achte Teil von "Krieg der Sterne" wird der letzte Film mit Carrie Fisher als Prinzessin Leia sein. Die Szenen dazu hatte die Ende 2016 gestorbene Schauspielerin bereits vor ihrem Tod gedreht.

Insidern zufolge sollte sie im darauffolgenden Teil "Episode IX" eine wichtige Rolle spielen, doch nun müssen die Macher wohl umdenken. Ob Luke Skywalker als Anführer im Kampf der Sternenkrieger herhalten muss, wird sich zeigen. Eines ist jedoch sicher: Die Macht ist mit ihm.