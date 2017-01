von Anatol Locker

In nur zehn Jahren hat das iPhone unsere Kommunikation revolutioniert. Im Januar 2007 hatte Apple erstmals Musik, Telefon und Internet in ein Gerät gebracht. Mit Apps für alle Lebenslagen sorgte es für den Durchbruch der Smartphones. Und die stellen die Welt vor neue Herausforderungen.

Apples erstes Handy war eine Katastrophe. 2005 lizensierte der Konzern seinen erfolgreichen Musikdienst "iTunes” an Motorola. Heraus kam das "ROKR E1“-Handy, ein unglaublicher Pfusch: klobig, schwer bedienbar, billig designt. Vermutlich hatte Steve Jobs vor Wut geschäumt und gemeint, es besser machen zu müssen.

Das Smartphone hat viele Väter

Er machte es besser. Am 9. Januar 2007 kündigte Jobs auf der Apple-Pressekonferenz so lange "Ein iPod. Ein Telefon. Ein Internetgerät“ an, bis auch dem Letzten klar war, dass Apple dieses Trio in ein Gehäuse gepackt hatte. Das erste iPhone war gut, aber kein Brüller. Immerhin musste man nicht mehr Musikplayer, Kamera und Handy mit sich herumschleppen - ab sofort gab’s alles in einem Gerät.

Apple hat das Smartphone aber beileibe nicht allein erfunden. Es hat viele Väter: Nokias "Communicator“, Palms "Treo“ oder Microsofts "Pocket PC“. Doch erst Apple machte das Handy schön, simpel und benutzerfreundlich. Kritische Stimmen bemängelten die Software-Tastatur, die fehlende Stiftbedienung, den nicht-wechselbaren Akku; und außerdem sei das Gerät von den Fingern ja immer verschmiert. Den Käufern war das schnuppe - sie machten das iPhone zu einem Hit.

Der Konkurrenz davongelaufen

Apples wohl genialster Kniff war der App-Store. Ab 2008 waren iPhone-Käufer nicht mehr allein auf Apple-Software angewiesen. Programmierer konnten ihre Software in den App-Store stellen und bekamen 70 Prozent der Einnahmen. Das Geschäftsmodell zündete. Innerhalb kürzester Zeit explodierte die Anzahl der Apps - bis heute wurden 140 Milliarden heruntergeladen. So wurden unterwegs Dinge möglich, die man zuvor nur an einem PC oder mit Spezialgeräten erledigen konnte.

Lange Zeit trieb Jobs die Konkurrenz vor sich her. Wer nicht mithielt, war weg vom Fenster. Nokia, Motorola, Siemens und Microsoft verpassten den Trend und wurden vom Markt schwer abgestraft. Erst mit Googles Android-Betriebssystem kam ernst zu nehmende Konkurrenz - die schließlich Apple überholte. Heute haben Smartphones ihr "dominantes Design“ erreicht - es lässt sich nur noch wenig an ihnen verbessern. Außer aufgebohrten Kameras, schnelleren Prozessoren und Marketing-Schnickschnack fällt keinem Hersteller etwas Bahnbrechendes ein.

88 bis 200 Mal am Tag der Griff zum Smartphone

In nur zehn Jahren wurde das Smartphone zum perfekten Begleiter für unser Leben. Die meisten Menschen können und wollen nicht mehr darauf verzichten: 1,4 Milliarden Smartphones wurden allein 2015 verkauft. Auch die Nutzungsdauer am Handy steigt. Je nach Studie greift der durchschnittliche Handy-Nutzer täglich 88 bis 200 Mal zum Smartphone. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie gehen 66 Prozent der Deutschen mit ihrem Smartphone ins Internet. Dabei überholte das Handy 2016 erstmals Laptops und PC als meistgenutztes Internet-Gerät. Wer mobil unterwegs ist, surft immerhin zwei Stunden und 43 Minuten auf seinem Handy.

Die mobile Revolution hat sich auch im Web manifestiert. Wenn Google, die weltgrößte Webseite der Welt, seinen Index so umbaut, dass er auf mobile Nutzung zugeschnitten ist, muss man fast fürchten, dass der stationäre Computer langsam zum Auslaufmodell wird.

Aufmerksamkeitskiller und Überwachungstool

Das bleibt nicht ohne Folgen. Pendler bekommen das täglich mit. Früher wurde in Zeitungen oder Büchern geblättert. Heute ist es Usus, sein Handy zu zücken, um zu spielen, zu lesen oder zu kommunizieren. Überhaupt: Kommunikation! Wir telefonieren weniger. Stattdessen teilen wir unsere Gemütszustände auf Facebook, WhatsApp, Instagram oder Snapchat jedermann mit. Mit Essens-Schnappschüssen fing's an; es folgten Selbstdarstellung, Kussmund-Selfies und Familien-Gruppenchats.

Täglich prasseln hunderte Mails, Nachrichten, Push-Notifications auf uns ein. Jede App und jeder Dienst versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. Die permanenten Unterbrechungen machen es nahezu unmöglich, sich auf eine Sache zu fokussieren. Pädagogen beklagen, dass es Schülern und Studenten immer schwerer fällt, sich zu konzentrieren - ihre Aufmerksamkeitsspanne sinkt, je häufiger sie das Handy zur Hand nehmen. Damit ist das Smartphone zum Aufmerksamkeitskiller Nummer eins geworden.

Noch etwas hat sich mit den Smartphones geändert: Noch nie war unser Leben so offen, transparent, durchleuchtet und nachvollziehbar. Fast alle digitalen Firmen werten Konsum, Gewohnheiten und Vorlieben ihrer Nutzer aus. Wenige tun dies anonymisiert, so dass sich einzelne Nutzer genau durchleuchten lassen. Manche sprechen bereits vom "Überwachungs-Kapitalismus“. Bis die persönlichen Profile missbraucht werden, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit - sei es durch Hacker, den finanziellen Druck auf eine Firma oder einen totalitären Staat.

Wie eine freiwillige elektronische Fußfessel

Dass Geheimdienste weltweit Smartphone-Daten sammeln und methodisch auswerten, ist spätestens seit den Enthüllungen Edward Snowdens klar. Das Smartphone ist für die Dienste eine Art freiwillig getragene elektronische Fußfessel. Noch scheint das für die meisten Bürger kein Problem darzustellen. Wir vertrauen den Geräten unsere intimsten Gespräche und Geheimnisse ungeschützt an. Doch irgendwann dürfte sich der sorglose Umgang rächen - eigentlich eine Farce, dass die Geräte, die uns so viel persönliche Freiheit brachten, uns auch so unfrei machen können.