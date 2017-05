Proteste, wie hier im Februar in München, gehören bei Abschiebungen in Afghanistan mittlerweile dazu.

Ein Vorwurf der Menschenrechtler: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nutze bei der Beurteilung der Asylanträge veraltete Einschätzungen zur Sicherheitslage. Und zwar eine vom Oktober 2016. Anschläge, Kampfhandlungen seien aber derzeit an der Tagesordnung. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass sich alleinstehende Männer überall im Land eine Wohnung suchen und auch einen Job finden könnten. Das sei aber nicht so. Rückkehrer, die in Jeans und Turnschuhen aus dem Flugzeug steigen, stünden in Verdacht, Kollaborateure des Westens zu sein und Opfer der Taliban zu werden. Weil man glaubt, Rückkehrer aus Europa seien reich, wurden sie Opfer von Entführungen. Zudem könnten sie zumeist nicht in ihre Heimatregion zurück.

"Wir haben große Sorge, dass diese Menschen in den sicheren Tod abgeschoben werden", sagte Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie, die gemeinsam etwa mit der Arbeiterwohlfahrt, Amnesty International, Pro Asyl und dem Anwaltsverein die Forderung unterstützt. Die Bundesregierung könne derzeit nicht "für das Überleben der Abgeschobenen garantieren", so Loheide. Außerdem wiesen viele Asylbescheide erhebliche Qualitätsmängel auf. Die Organisationen fordern deshalb, "Asylgesuche mit der notwenigen Sorgfalt zu prüfen sowie alle Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen."

"Es ist unglaublich zu sagen, Afghanistan ist sicher", berichtete der Journalist Ramin Mohabat, der nach Deutschland flüchtete. Es sei unmöglich, auch in den vermeintlich sicheren Gebieten sich als Fremder niederzulassen, ohne Bart und mit westlicher Kleidung zu reisen, weil die Taliban die Wege kontrollierten. Zudem sei auf eine korrupte Polizei, die oft gemeinsame Sache mit den Taliban mache, kein Verlass.

Vorwurf: Asylverfahren mangelhaft

Zweiter Vorwurf der Menschenrechtler: Die Asylverfahren des BAMF seien oft mangelhaft. Übersetzungsfehler der Dolmetscher, Unkenntnis der Situation vor Ort, Nichtanerkennung von Beweismittel der politischen Verfolgung - all das sei an der Tagesordnung. Die Organisationen fordern deswegen nicht nur, wie im Fall des Bundeswehr-Offiziers Franco A., die positiven Asylbescheide zu überprüfen, sondern auch die negativen. Oder, um das Bundesamt zu entlasten, eine pauschale Aufenthaltserlaubnis sowohl abgelehnter als auch geduldeter Flüchtlinge aus Afghanistan zu erteilen."Das wäre eine Konsequenz aus den vielen Mängeln", sagte Asylrechtsanwalt Victor Pfaff, der auf Afghanistan spezialisiert ist. Pfaff schätzt, dass etwa 200.000 Menschen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen würden.

Die Bundesregierung schätzt derzeit bestimmte Regionen Afghanistans als sicher ein und hat mit der afghanischen Regierung ein Rückführungsabkommen geschlossen, das Sammelabschiebungen erlaubt. Seit Mitte Dezember werden Flüchtlinge, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, zurück in ihre Heimat gebracht. Etwa 100 Menschen wurden so seitdem abgeschoben, darunter auch Straftäter. Vor allem in Kabul, Herat, Bamiyan und Panjshir sei die Lage "ausreichend sicher", heißt es in den Leitsätzen zur Beurteilung eines Asylgesuchs, trotz der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der radikalislamischen Talibanmiliz. Bundesländer wie etwa Schleswig-Holstein kritisieren die Abschiebungen nach Afghanistan und haben sie ausgesetzt.

"Lage wird schöngeredet"

Nach Angaben von Pro Asyl ist die Ablehnungsquote von Asylgesuchen afghanischer Flüchtlinge in den vergangegen Jahren gestiegen: 2015 wurden noch 22,3 Prozent der Anträge abgelehnt, 2016 waren es 40 Prozent, in den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es bereits 53 Prozent. "Die Lage in Afghanistan wird schöngeredet, das Ziel ist: Die Schutzquote muss runter", sagte Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Die derzeitige Abschiebepraxis sei innenpolitisch motiviert.