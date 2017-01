Video Gewalttätige Proteste in Mexiko

Bild Proteste in Mexiko

Bei landesweiten Massenausschreitungen in Mexiko wurde ein Polizist getötet, hunderte Menschen wurden festgenommen. Hintergrund der Proteste sind die zum 1. Januar in Kraft getretenen Erhöhungen der Benzin- und Dieselpreise um bis zu 20 Prozent.

Der Protest gegen die Erhöhung der Benzinpreise in Mexiko ebbt nicht ab. Nach den Ausschreitungen und Plünderungen der vergangenen Woche demonstrierten nun Zehntausende friedlich gegen die 20-prozentige Verteuerung. Aber es gibt auch noch Straßenblockaden.

In Mexiko-Stadt gab es einen Sternmarsch zum Stadtzentrum. Zahlreiche Demonstranten forderten auch den Rücktritt von Staatspräsident Enrique Peña Nieto.

1.500 Festnahmen

Es ist der sechste Protesttag in Folge. Bei gewaltsamen Ausschreitungen kamen bereits sechs Menschen ums Leben. In zahlreichen Bundesstaaten blockierten die Menschen weiterhin wichtige Straßen und Tankstellen. Wiederholt gab es gewaltsame Plünderungen von Geschäften. Die Polizei nahm 1.500 Menschen in Gewahrsam.

In der 1,4 Millionen Einwohner zählenden Stadt Puebla blieb ein Großteil der Geschäfte auch am Samstag geschlossen. Bewohner hatten bewaffnete Bürgerwehren gebildet, um Plünderer abzuschrecken. Auch in Veracruz schlossen sich Ladenbesitzer zusammen. Wirtschaftsvertreter forderten den Einsatz des Militärs gegen die Plünderer.

Anschläge auf Pipelines und Benzindiebstahl

In Mexiko sind mit Jahresbeginn die Preise für Benzin durchschnittlich um 20 Prozent und für Diesel um 15 Prozent gestiegen. Mexikos staatlicher Mineralölkonzern Pemex machte die schlechte wirtschaftliche Lage, vermehrte Anschläge auf Pipelines und Diebstahl von Treibstoff für den Preisanstieg verantwortlich.

Mexiko hatte vor zwei Jahren das Staatsmonopol auf die Ölförderung aufgehoben, um den Energiesektor aus der Krise zu holen. Jahrzehntelang war der Benzinpreis von der Regierung weit unter den Marktpreisen festgelegt worden.

Staatschef Peña Nieto hatte am Freitag die Preiserhöhungen erneut als notwendig verteidigt, um die Stabilität der Wirtschaft gewährleisten zu können. Durchschnittlich kostet ein Liter Premiumbenzin nun 17,79 Pesos (80 Cent). Zum Vergleich: Der jüngst erhöhte Mindestlohn pro Tag beträgt 80 Pesos (3,60 Euro).