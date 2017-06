Trotz scharfer Kritik hat die Europäische Zentralbank beschlossen: Der Leitzins bleibt bei null Prozent. Kreditnehmer kommen so weiter an günstiges Geld, Sparer haben das Nachsehen. Ein wachsendes Problem ist auch die steigende Inflation.

von Reinhard Schlieker

Die US-Notenbank hat den Leitzins wieder leicht erhöht. So hat sie ihren Kurs klar abgesteckt und verfolgt ihn weiter konsequent - auch wenn die Wirtschaftsdaten nicht so ausfallen wie gewünscht und die amerikanische Regierung ein ganz anderes Vorgehen favorisiert.

Zwischen 1 und 1,25 Prozent liegt nach der jüngsten Erhöhung nun der Leitzins in den USA, die sogenannte Federal Funds Rate. Je nach Bonität gilt dieser Zinssatz für Über-Nacht-Ausleihungen amerikanischer Banken, die sie untereinander tätigen, um ihre Mindestreserve bei der Fed zu unterhalten. Das dürfte insoweit den Verbraucher weniger tangieren - allerdings orientiert sich natürlich die gewöhnliche Geschäftsbank an dieser Rate, mithin werden Kredite in den USA ganz allmählich teurer.

Reinhard Schlieker

Quelle: imago/APress

Dies ist schon der dritte Zinsschritt, seit die Notenbank festgestellt hat, dass die akute Krisenlage von Banken und Wirtschaft sich abgemildert hat. Seit der verheerenden Finanzkrise hatte es zur Stützung der Volkswirtschaft keine hohen Zinsen mehr gegeben.

Amerikanische Politik unberechenbar

Eher nicht erfreut dürfte Präsident Donald Trump sein, der auf einen schwächeren Dollar setzt, um die Schieflage in der Handelsbilanz ausgleichen zu helfen. Amerika importiert weit mehr Güter und Dienstleistungen als es exportiert, und der bislang starke Dollar macht es dem Ausland leicht, seine Produkte dort zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Höhere Zinsen machen dabei Anlagen in Dollar grundsätzlich attraktiver; direkt nach dem bereits erwarteten Zinsschritt allerdings bewegte sich die US-Währung gegenüber dem Euro beispielsweise kaum, was Ökonomen nun allerdings darauf zurückführen, dass die amerikanische Politik in Sachen Wirtschaftspolitik derzeit ziemlich unberechenbar sei.

In der Eurozone wird so schnell keine Zinserhöhung erwartet

Für die Fed jedenfalls reicht der Boom auf dem Arbeitsmarkt für jene Erhöhung: Nur 4,3 Prozent Arbeitslosigkeit registriert man derzeit, das sollte über kurz oder lang zu höheren Löhnen und damit zu jener Inflation führen, die man derzeit noch nicht beobachten kann. Mit 1,5 Prozent liegt sie unter der Schwelle, die Notenbanken generell für gesund halten.

Auch die Europäische Zentralbank schielt auf eine Inflationsrate von zwei Prozent und sieht sie in der Eurozone noch in weiter Ferne. Von daher rechnet niemand damit, dass die Zinsen bei uns in den nächsten zwei Jahren bereits steigen werden - sie liegen derzeit bei soliden null Prozent, darüber hinaus kauft die Zentralbank weiterhin Staats- und Unternehmensanleihen auf und pumpt auf diese Weise immer wieder Milliarden Euro in die Volkswirtschaften - in der Hoffnung, über neue Kreditengagements Investitionen vor allem in den wirtschaftlich schwachen Staaten des Euro-Südens anzuregen. Bislang fruchtet es nicht viel, und von Vollbeschäftigung oder gar höheren Löhnen und Inflationsdruck ist nichts zu sehen.

Niedrigzinspolitik in Deutschland nicht gern gesehen

In Deutschland allerdings steht diese EZB-Politik schon lange unter Beschuss: Hier sind es vor allem die Sparer, die keine Rendite mehr erhalten, während eine gewisse Inflation bei den Gütern des täglichen Bedarfs bereits reale Verluste bringt. Ehe allerdings auch nur die geringste Zinserhöhung zu sehen sein wird, müsste die EZB erst einmal ihre Anleihenkäufe reduzieren.

Wie man in Amerika sieht, ist das ein langsamer Prozess, und der bedarf auch noch ruhiger Vorbereitung über lange Zeiträume. Hoffnungen auf Normalisierung in der Eurozone wären also stark verfrüht, auch wenn die EZB jüngst zögerlich einen Ausstieg aus der Geldschwemmenpolitik zumindest in den Bereich des Denkbaren zurückgeholt hat.

Bis dahin können die Bürger hierzulande nur bewundern, wie man es in den USA so macht, und gegebenenfalls hoffen, dass die nächste Reise nach Florida nicht noch teurer wird.