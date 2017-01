Trump twitterte, dass US-Konzerne in den USA produzieren sollen. Daraufhin verzichtet der US-Autobauer Ford auf ein Werk in Mexiko. Stattdessen fließen nun Hunderte Millionen in ein US-Werk - ganz nach Trumps Geschmack.

Die Detroit Motor Show sollte für Volkswagen ein Neustart in eine bessere Zukunft auf dem schwierigen US-Markt werden. Doch einmal mehr holt die Vergangenheit den Autobauer ein: Ein Manager wird festgenommen, neue Vorwürfe der Vertuschung auf höchster Ebene stehen im Raum.

Erst nehmen US-Ermittler einen VW-Manager fest, der den massenhaften Abgasbetrug bei VW vertuscht haben soll. Dann veröffentlichen Ermittler einen weiteren Vorwurf, der Volkswagen erneut in ernste Bedrängnis bringen könnte: Die Konzernleitung soll diese Vertuschung des Abgasskandals abgesegnet haben. Das hätten Kronzeugen ausgesagt.

Ein Konzernsprecher wollte sich dazu nicht äußern. Wenn sich die Vorwürfe erhärten, könnte das ein neues Problem für VW werden. Bislang lautete die Verteidigungslinie des Konzerns: Die Abgas-Manipulationen gehen auf eine kleine Gruppe von Ingenieuren zurück. Diese Argumentation ist einerseits aus strafrechtlicher Sicht wichtig, weil in dem Fall wichtige Manager straffrei blieben.

Kurz vor Einigung mit US-Behörden

Sie könnte aber auch relevant für die Klagen von Anlegern sein. Der Vorwurf lautet hier, die Konzernspitze habe Aktionäre zu spät über den Skandal informiert. Wenn VW-Managern zu einem früheren Zeitpunkt Vertuschung nachgewiesen werden kann, wäre das Wasser auf die Mühlen von Klägeranwälten, die Schadenersatz für Aktionäre herausholen wollen.

Vor allem der Zeitpunkt ist pikant. Der Konzern steht in den USA kurz vor einer Einigung mit den Behörden, um die strafrechtlichen Vorwürfe gegen den Konzern - nicht gegen einzelne Manager - in einem Vergleich beizulegen. Noch in dieser Woche sollte es soweit sein, kurz vor der Amtsübernahme des künftigen US-Präsidenten Donald Trump - das war das erklärte Ziel des Konzerns, der nicht mit einer Trump-Administration wieder von Neuem anfangen wollte, zu verhandeln.

Angeklagter kam erst spät ins Spiel

Was bedeutet jetzt die Festnahme des VW-Managers, der in den USA bis 2015 mit Umweltfragen betraut war? Schon im vergangenen Jahr hatte das US-Justizministerium dem Konzern den Jahresauftakt mit einer Milliardenklage vermiest. In der heißen Phase der Verhandlungen mit dem Justizministerium kann die Festnahme nun als weiteres Signal an VW gewertet werden, dass es jetzt ans Eingemachte geht.

Es könnten auch noch weitere VW-Mitarbeiter Konsequenzen fürchten. Der Klageschrift zufolge übernahm der festgenommene Manager seinen Job, in dem er in den USA mit der Abgasregulierung zu tun hatte, erst 2012. Da war die Manipulationssoftware bereits in zahlreiche Wagen eingebaut. Entwickelt hatten den Plan also andere.

Polster für Aufarbeitung wohl zu klein

Der Dieselskandal wird auf jeden Fall noch teurer für den Konzern. Bei der angestrebten Einigung mit dem US-Justizministerium stehen Medienberichten zufolge mehrere Milliarden Dollar Strafe im Raum. Die Summe käme zu den bisher vereinbarten Lasten für VW hinzu: Allein die zivilrechtliche Einigung mit US-Autobesitzern und Umweltbehörden kann VW mehr als 17 Milliarden Dollar kosten. Auch in Europa klagen Kunden und Anleger, die sich von VW um viel Geld gebracht fühlen. Die 18,2 Milliarden Euro, die der Konzern bislang für die Folgekosten des Skandals zurückgelegt hat, dürften auf lange Sicht kaum reichen. Branchenexperten rechnen mit einer höheren Gesamtrechnung.

Doch wenn VW es schafft, bald einen Schlussstrich zumindest unter die rechtlichen Probleme in den USA zu ziehen, kann sich der Konzern zumindest dort wieder auf das Wesentliche konzentrieren: Autos verkaufen. Zwei neue Modellvarianten - zwei dicke Stadtgeländewagen - sollen VW hier den Erfolg bringen, den die Marke über Jahre so vergeblich gesucht hat. Die USA waren für VW auch vor dem "Dieselgate" ein schwieriges Pflaster. Seit 2007 weist VW bereits keine Gewinnkennzahlen mehr für die USA aus. Schon damals waren die Zahlen rot. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh nannte das US-Geschäft einmal eine "Katastrophenveranstaltung".

"Die Leute haben ein kurzes Gedächtnis"

Innerhalb der nächsten zehn Jahre wolle VW jetzt aber ein "wichtiger und profitabler Volumenhersteller" in den USA werden, kündigt Markenchef Herbert Diess an. Branchenexperten halten es zumindest für möglich, dass VW den Abgasskandal in den USA abschütteln kann: "Die Leute haben ein kurzes Gedächtnis", sagte Sandy Schwartz vom Marktforschungsunternehmen Cox Automotive mit Blick auf die Dieselkrise. VW habe das Potenzial, in den kommenden Jahren zurückzukommen.

Diese kommenden Jahre werden die Wolfsburger brauchen. In den USA endlich Gewinne zu machen, ist für die Marke zwar ein großes Ziel, aber der Zeitraum von zehn Jahren ist auch äußerst lang gewählt. Nicht ausgeschlossen, dass der 58 Jahre alte Diess dann gar nicht mehr Markenchef in Wolfsburg ist.