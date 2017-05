Nach Angaben der Ärztekammern ist die Zahl der Behandlungsfehler im Jahr 2016 wieder leicht gestiegen. Die häufigsten Probleme traten bei Knie- und Hüftgelenksarthrosen sowie Frakturen an Unterschenkel und Sprunggelenk auf.

60 niedergelassene Hautärzte für 1,6 Millionen Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern: Das bedeutet oft weite Wege und lange Wartezeiten. "mSkin" könnte Abhilfe schaffen. Über die App können Arzt und Patient kommunizieren, Fotos schicken. Auch andere Ärzte könnten profitieren.

"mSkin" macht es einfach: Mit der App ein Foto eines Hautsymptoms an den Facharzt schicken. Der kennt den Patienten bereits, hat ihn mindestens einmal persönlich begutachtet. Nun beobachtet der Dermatologe aus der Ferne weiter, wie sich die Krankheit entwickelt und gibt online Empfehlungen für die Behandlung. "Teledermatologie" heißt das Projekt in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem eine Smartphone-App gegen den Mangel an Hautärzten auf dem Land helfen soll. Etwa 100 Hausärzte, 20 Dermatologen, zehn Notfallambulanzen und die Hautklinik der Universität Greifswald beteiligen sich seit 2014 an der dreijährigen Testphase.

Vorteile für Patienten und Ärzte

Lange Wartezeiten auf einen Folgetermin beim Facharzt, weite Wege übers Land in die nächste Praxis - mit der App soll das Patienten erspart bleiben. Doch nicht nur Patient und Arzt, auch Ärzte untereinander können via Smartphone vernetzt werden und sich über Befunde austauschen. "Sie schicken Fotos, eine Beschreibung, eine Anfrage und etwas zur Krankengeschichte", erklärt Professor Michael Jünger, Chefarzt der Greifswalder Universitäts-Hautklinik, das Prinzip. "Auf dem gleichen Weg kommt die Antwort des Arztkollegen, oft begleitet von einem Telefonat."

Ein Vorteil zum Beispiel für Notfall-Ambulanzen, in denen Ärzte auch mit akuten Hauterkrankungen konfrontiert werden und nicht immer ein Dermatologe verfügbar ist. Entweder kann der Patient nach einer Telemedizin-Empfehlung wieder nach Hause gehen oder die Erkrankung wird sofort als therapiepflichtig eingestuft und der Patient stationär aufgenommen. Dies könne zum Beispiel bei einer ausgeprägten Gürtelrose der Fall sein, so Jünger weiter. In dringenden Fällen soll die Reaktion eines Facharztes innerhalb weniger Minuten vorliegen, bei normalen Anfragen spätestens nach ein bis zwei Tagen.

Haut-App in Greifswald bewährt

An der Greifswalder Uniklinik haben sie schon seit zwei Jahren Erfahrungen mit der Haut-App gesammelt. "Vor allem bei der Nachsorge von Patienten", so Jünger. Er selber betreue seit einem Jahr einen 17-jährigen Neurodermitis-Patienten aus Sachsen nach. Über den Smartphone-Kontakt würde der Patient Sicherheit gewinnen und könnte bei Bedarf schnell einen Ratschlag bekommen. Andererseits bekämen durch die App auch die Ärzte mehr Sicherheit. So könnten bei frühen Entlassungen von Patienten aus der Klinik etwaige Komplikationen rasch erkannt werden.

Für das digitale Medizinprojekt gibt der Bund 1,8 Millionen Fördergeld, heißt es aus dem zuständigen Schweriner Gesundheitsministerium. Federführend bei diesem Flächenversuch ist die Techniker Krankenkasse. Nach ihren Angaben gibt es für die 1,6 Millionen Einwohner des Küstenbundeslandes nur etwa 60 niedergelassene Hautärzte. Die seien vor allem in den großen Städten wie Rostock, Schwerin oder Greifswald zu finden. In den ländlichen Regionen herrsche jedoch eine große Versorgungslücke. Besonders im östlichen und südlichen Landesteil würden Dermatologen schlichtweg fehlen.

Projekt soll ausgeweitet werden

Allein Chefarzt Jünger hat etwa 40 Patienten in den vergangenen zwei Jahren nachversorgen können. "Auch viele ältere Patienten besitzen ein Smartphone und würden die App nutzen", sagt der Klinikchef. Einige seien jedoch auf die Hilfe von Angehörigen angewiesen. Wenn sich das Ferndiagnose-System bewährt, soll es im Herbst in den Regelbetrieb übergehen. Es gibt Überlegungen, weitere Fachrichtungen mit einzubeziehen. Denn nicht nur bei Haut-, sondern auch bei Augenärzten sei der Bedarf im Nordosten riesig. Mit Hilfe digitaler Technik und neuer Strukturen könnten künftig viele Patienten in abgelegenen Regionen eine Facharztmeinung bekommen - schnell und ohne Umwege.