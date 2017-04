Mit dem Glasfaserkabel kommt der Fortschritt. Nirgendwo wächst das Bezahlen mit dem Handy so schnell wie in Afrika. Neue Firmen und Geschäftsmodelle entstehen, die ohne Mobilfunk unmöglich wären.

Aktuell gäbe es "dramatische Situationen" in Ostafrika. In einer Nacht starben 7000 Kinder an Hunger, sagt Gerd Müller, CSU, Bundesentwicklungsminister. Eine "grüne Agrarrevolution" sei aber möglich: "Wir haben heute die Technologien in Europa, um die Produktivität in Afrika zum Teil zu verdoppeln."

von Jörg Brase, Nairobi

Bis 2030 wird die Bevölkerung in Afrika auf 2,5 Milliarden anwachsen. Wie man diesen Menschen Nahrung und Zukunftsperspektiven geben kann, ist auch auf dem G20-Gipfel in Hamburg Thema. Dabei lautet die Devise: In den ländlichen Regionen entscheidet sich die Zukunft des Kontinents.

"Als ich angefangen habe, als Bauer zu arbeiten, sagten mir viele, das sei wie Lotto spielen", meint Jung-Bauer Joseph Waweru. Mittlerweile hat er Mittel und Wege gefunden, um das Risiko zu reduzieren. Er ist Mitglied in verschiedenen Landwirtschafts-Netzwerken, die ihm bei Fragen der richtigen Sorten und des Saatgutes helfen, er nutzt digitale Angebote zur Ermittlung der Marktpreise und der Wetterentwicklung. "Wir sind die neue Generation", assistiert ihm Kollege Dan Migunda, "wir sind die digitalen Landwirte."

Kenias Bevölkerung soll sich selbst ernähren können

Jörg Brase, ZDF-Studio Nairobi

Quelle: ZDF

Waweru und Migunda leben und arbeiten in Kenias Zentralprovinz und treffen sich regelmäßig in Online-Blogs oder noch ganz konventionell einmal im Monat zum Stammtisch. Dann wird beim Bier diskutiert, wie in den guten alten Zeiten. Die Zukunft, davon sind beide überzeugt, liegt für sie, die kenianischen Jungbauern, auf dem Land ihrer Vorväter und nicht in den Großstädten. Dort suchen Millionen ihrer Altersgenossen ihr Glück. Die Jungbauern haben Genossenschaften gegründet und bekommen Bankkredite, um Investitionen zu finanzieren. Ihr Ziel ist es, profitabel kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben und dazu beizutragen, dass sich Kenias schnell wachsende Bevölkerung selbst ernähren kann.

Männer wie Waweru und Migunda hat auch Deutschlands Entwicklungsminister Gerd Müller im Sinn, wenn er auf dem G20-Gipfel in Hamburg unter dem Motto "Eine Welt ohne Hunger" für die Entwicklung des ländlichen Raumes in Afrika wirbt. "In diesen Regionen", so prophezeit es Müller, "entscheidet sich die Zukunft der Menschheit". Weltweit hungerten 800 Millionen Menschen, davon lebten 70 Prozent auf dem Land. Es gelte vor allem dort der jungen Bevölkerung Berufschancen aufzuzeigen. Allein in Afrika, so die Vorhersage der Vereinten Nationen, werden bis 2030 440 Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Die Bevölkerung auf dem Kontinent wird bis dahin auf rund 2,5 Milliarden Menschen anwachsen. Und diese Menschen müssen ernährt werden.

Immense Landflucht mit fatalen Folgen

"Der größte Wirtschaftszweig der Welt ist die Landwirtschaft", meint auch Akinwumi Adesina, Chef der Afrikanischen Entwicklungsbank auf der Konferenz in Hamburg. Adesina wirbt für mehr junges Unternehmertum auf dem Land, wofür es moderne und kluge Finanzierungsinstrumente brauche. In der Tat drängt die Zeit, denn es fehlt an ausreichenden Jobangeboten in den ländlichen Gebieten, und das hat fatale Folgen.

Metropolen wie Lagos und Nairobi gehören zu den am schnellsten wachsenden urbanen Regionen der Welt. Die Landflucht aufgrund fehlender Perspektiven auf dem Land ist immens. Fehlende Jobperspektiven treiben junge Afrikaner auf die Migrationsrouten Richtung Europa - oder in die Arme militanter Islamisten und anderer Rebellengruppen. Es gibt also genug Gründe, den Fokus auf die ländlichen Regionen zu richten.

Landbevölkerung der "nächste große Markt"

Allein in Kenia, einem der am weitesten entwickelten und industrialisierten Länder in Subsahara-Afrika, leben immer noch rund 60 Prozent der Bevölkerung auf dem Land. Sie werden mittlerweile auch von ausländischen Investoren als Zielgruppe entdeckt. Kamal Bhattacharya leitet in Nairobi die Innovationsplattform iHub und baute vorher für IBM das Forschungszentrum für Afrika auf. "Da ist nicht nur eine Hoffnung, sondern eine echte Business-Erwartung dahinter, dass das hier der nächste große Markt ist", meint Bhattacharya, "und der interessanteste Markt ist zurzeit sicher das Agro-Business".

Agro-Apps für Bauern und moderne Finanzierungsmodelle, Maschinenbau, Bewässerungstechnik, Logistik, all das sind mögliche Jobmotoren für den ländlichen Raum. Bis dort jedoch in ausreichender Zahl Arbeitsplätze entstehen, wird es noch Jahre dauern. Eine Alternative dazu, so scheint es, gibt es jedoch nicht.