von Christian Thomann-Busse

Das Jahr 2017 ist eine Sekunde länger als gewöhnlich. Schuld ist die Erde, die sich zu langsam dreht. Damit unsere Uhren dennoch genau gehen, wird in der Silvesternacht zwischen 00.59 Uhr und 1.00 Uhr eine Schaltsekunde eingefügt.

"Wer hat an der Uhr gedreht?" Wenn Paulchen Panther das fragt, gibt es darauf für gewöhnlich keine Antwort. Wer heute Nacht an unseren Uhren dreht, ist hingegen völlig klar: In Deutschland ist es die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, kurz PTB. Sie betreibt in Braunschweig die beiden Atomuhren CS1 und CS2 und bestimmt damit in Deutschland die so genannte gesetzliche Zeit. Von dort aus werden auch die Signale gesendet, die unsere Funkuhren steuern.

Erde hält sich nicht exakt an die Atomzeit

Dass in der Nacht des Jahreswechsels eine Sekunde hinzugefügt wird, liegt allerdings nicht an einer der Entscheidung der PTB, sondern geht zurück auf einen Entschluss des Internationalen-Erdrotations-Service in Paris. "Das ist eine Einrichtung der Internationalen Astronomischen Union", erklärt Andreas Bauch, Leiter Arbeitsgruppe Zeitübertragung der PTB. Dort beobachten Wissenschaftler nicht nur den Sternenhimmel, sondern haben unter anderem auch die Satelliten im Blick, denen wir unsere Standortbestimmung per GPS verdanken.

Und weil nicht nur die Zeit in ständiger Bewegung ist, sondern auch unsere Erde und alles um sie herum, gibt es hin und wieder Abweichungen - minimalste zwar, aber auch die zählen bekanntermaßen. Den größten Anteil daran haben die Gezeiten, Ebbe und Flut. "Die Reibung der Gezeiten sorgt für ein stetiges Abbremsen der Erde", so Andreas Bauch. Weitere Ursachen dafür, dass sich die Drehgeschwindigkeit unserer Erde verändern kann, sind Erdbeben, das Schmelzen der Gletscher oder auch die Massenverteilung in der Atmosphäre im Lauf der Jahreszeiten. Heißt: Die Erde hält sich nicht an die Präzision der Atomuhren. "Eine reine Atomzeitskala würde im Lauf der Zeit immer mehr von einer aus der Erdrotation abgeleiteten Zeitskala abweichen", so der Physiker.

Seit 1972 nun die 27. Extra-Sekunde

Um diese Zeiten miteinander abzugleichen, wurde die Schaltsekunde eingeführt - zum ersten Mal am 1. Juli 1972. Oder präzise: 1 Sekunde vor 1 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Bis 1980 folgten Jahr für Jahr Schaltsekunden zum Jahreswechsel, später mal im Sommer, mal Neujahr - und in einigen Jahren auch gar nicht. So wie die Erde halt manchmal ein wenig rumeiert. Nun also Schaltsekunde Nummer 27.