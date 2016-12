Die internationale Koalition gegen die Terrormiliz IS will nach dem Vormarsch nach Mossul im Irak auch Rakka in Syrien befreien. Dazu äußerte sich Ministerin von Leyen im ZDF-Morgenmagazin.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben sich auf einem belebten Markt im Zentrum zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Mindestens 27 Menschen starben dabei, mehr als 50 wurden laut Polizei verletzt. Bislang hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt.

Details zum Tathergang waren zunächst unklar. Die Polizei hatte erst mitgeteilt, dass zwei Bomben unmittelbar aufeinanderfolgend am Straßenrand explodiert seien. Ein Polizeivertreter sagte später, dass zunächst nur ein Sprengsatz an der Straße detoniert sei. Im Anschluss habe ein Selbstmordattentäter seine Bombe in die Luft gesprengt, als sich eine Menschenmenge am Tatort versammelt habe. Letztlich stellte die Polizei fest, dass das Blutbad die Tat zweier Selbstmordattentäter gewesen sei.

Der Anschlag war der blutigste Anschlag in Bagdad seit Mitte Oktober, als sich ein Attentäter inmitten einer schiitischen Trauerfeier in die Luft gesprengt und mindestens 34 Menschen mit in den Tod gerissen hatte. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Kein Bekenntnis zu Anschlägen

Zu dem Anschlag am Samstag bekannte sich zunächst niemand. Im Irak verübt die IS-Miliz häufig Selbstmordanschläge. Derzeit steht der IS unter Druck, weil die irakische Armee und ihre Verbündeten seit Mitte Oktober eine Großoffensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul führen.