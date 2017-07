Nachdem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers in Mali gibt es jetzt Gewissheit über die Besatzung: Die beiden Bundeswehrsoldaten sind ums Leben gekommen. Der Hubschrauber war im Auftrag der UN-Friedensmission Minusma im Einsatz. Der Grund des Absturzes ist weiter unklar.

Bei dem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers insind beide Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das teilte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am späten Mittwochabend bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in Berlin mit. Die Ursache des Absturzes des Kampfhubschraubers Tiger am Mittwoch sei bislang ungeklärt, schrieb die Bundeswehr auf ihrer Internetseite mit. Die Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten an. Der Hubschrauber und die Besatzungsmitglieder waren im Auftrag einer UN-Friedensmission inim Einsatz.

Kein Hinweis auf Beschuss

"Das war ein Unfall", hieß es aus UN-Kreisen in Gao in Nordmali, wo auch die Bundeswehr für die UN-Mission Minusma im Einsatz ist. Es gebe keinen Hinweis, dass auf den Hubschrauber "geschossen" worden sei.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) war von dem Unglück am Mittwoch auf ihrer Sommerreise im oberbayerischen Pöcking unterrichtet worden. Ein Sprecher der Bundeswehr sprach dort zunächst von einem "ernsten Zwischenfall in einem Einsatzland". Die Aufklärung dauere noch, weshalb man sich nicht zu Details äußern könne, hieß es am Mittwochabend.