"Es gab einen Großeinsatz der Polizei am Centro in Oberhausen. In der Nacht gab es dann noch einen Einsatz des SEK; die haben zwei Brüder in Duisburg festgenommen. Es habe Hinweise auf einen möglich Anschlag auf das Centro gegeben“, so ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen.

In Duisburg sind in der Nacht zwei Männer aus dem Kosovo festgenommen worden. Sie sollen möglicherweise einen Anschlag auf das Oberhausener Einkaufszentrum Centro geplant haben. Derweil ist der mutmaßliche Attentäter aus Berlin, Anis Amri, noch immer auf der Flucht.

Spezialeinheiten hätten in der Nacht zu Freitag in Duisburg zwei Männer in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit. Die 28- und 31-jährigen Brüder aus dem Kosovo stünden im Verdacht, möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben. Unklar ist noch, wie weit die Pläne vorangeschritten und ob womöglich weitere Personen daran beteiligt waren. Am Donnerstagabend hatte die Polizei bereits nach Warnungen zusätzliche Einsatzkräfte rund um das Centro und den angrenzenden Weihnachtsmarkt zusammengezogen.

Das Centro ist eines der größten Einkaufs- und Freizeitzentren Europas. Auf zwei Etagen sind dort rund 250 Geschäfte vertreten. Laut Polizei hatte die Einsatzleitung in Essen nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen am Donnerstagabend zusätzliche Polizeikräfte zusammengezogen für Kontrollen im Bereich des Einkaufszentrums und des angrenzenden Weihnachtsmarktes. Nach Angaben der "Rheinischen Post" liefen die Beamten in Sechser- und Achtergruppen mit Maschinenpistolen auf dem Weihnachtsmarkt Streife und befragten Passanten.

Sicherheitsmaßnahmen waren eingeleitet

Der Hinweis auf die beiden Brüder kam nach "Bild"-Informationen vom Verfassungsschutz. Während des Großeinsatzes seien Feuerwehrkräfte und Rettungsdienste bereits alarmiert gewesen, um im Notfall sofort eingreifen zu können, berichtete die Zeitung auf ihrer Internetseite.

Das Einkaufszentrum Centro Das Centro in Oberhausen ist eines der größten deutschen Einkaufszentren. Es wurde vor 20 Jahren auf dem Gelände eines stillgelegten Stahlwerks in der Ruhrgebietsstadt eröffnet. Mehr als 250 Einzelhandelsgeschäfte verteilen sich auf zwei Ebenen des Gebäudekomplexes. Für Kunden, von den viele aus den Niederlanden kommen, stehen 14.000 Parkplätze zur Verfügung. Das Einkaufszentrum in der Nähe des Rhein-Herne-Kanals ist Herzstück der sogenannten Neuen Mitte Oberhausen. Dazu gehören unter anderem auch eine große Veranstaltungshalle, ein Musicaltheater und der riesige Gasometer, in dem auch schon Ausstellungen des Verhüllungskünstlers Christo zu sehen waren. Neue Mitte und Centro haben sich nach Angaben der Stadt zu einem Tourismusmagnet entwickelt. Während 1995 gerade einmal 66.000 Menschen in der Industriestadt übernachteten, seien es 1997, ein Jahr nach der Centro-Eröffnung, bereits fast doppelt so viele gewesen. Inzwischen liege die Zahl bei fast 450.000.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte die Polizei Oberhausen am Donnerstagabend unter Erwähnung des Centros zunächst einen Achtungshinweis ("Einsatz zu ihrer Sicherheit") veröffentlicht und direkt danach auf den Anschlag in Berlin verwiesen: "Im Nachgang zu #Breitscheidplatz in Berlin stellen wir uns zu ihrer Sicherheit um Weihnachtsmärkte und Menschenmengen stark auf."

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat es in NRW schon mehrere Polizeieinsätze gegeben, wobei laut Bundesanwaltschaft niemand im direkten Zusammenhang mit dem Berliner Fall festgenommen wurde.

Amri weiter auf der Flucht

Derweil ist der mutmaßliche Attentäter aus berlin, Anis Amri, weiter auf der Flucht. Dem TV-Sender RBB zufolge zeigen Observationsbilder von Sicherheitskräften, dass der Islamist Mitte Dezember in der Hauptstadt war. In der Nacht zu Dienstag - also nur wenige Stunden nach der Tat am Breitscheidplatz - sei der 24-jährige Tunesier zudem bei der Observation einer Moschee im Berliner Stadtteil Moabit gefilmt worden. Die Polizei hatte jedoch zunächst einen anderen Verdächtigen im Visier.

Amri ist mittlerweile europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Er saß laut Bundesanwaltschaft am Steuer des gekaperten Lastwagens, der am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, knapp 50 wurden zum Teil schwer verletzt.

IS plante Anschlag in Melbourne

Auch in Australien hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Anschlag zu Weihnachten vereitelt. Sechs Männer und eine Frau, alle in den Zwanzigern, seien bei Razzien am Morgen festgenommen worden. Es gehe um potenzielle Bombenanschläge in Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Pläne seien von der radikal-islamischen Miliz IS inspiriert gewesen. Zwei der Festgenommen seien bereits wieder auf freiem Fuß, mindestens vier müssten sich aber am Freitag vor Gericht verantworten.