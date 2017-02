Gefährder in Göttingen festgenommen

Nach dem Terroranschlag von Berlin fordern Politiker aller Parteien wirksamere Maßnahmen gegen islamistische Gefährder - von härteren Meldeauflagen über die elektronische Fußfessel bis zur Abschiebehaft. Aber was ist wirklich realistisch?

Das Bundeskabinett billigte heute den Einsatz von elektronischen Fußfesseln für islamistische Gefährder. In der Diskussion ist auch der Ausbau der Videoüberwachung. Laut Umfragen gibt es derzeit eine hohe Zustimmung, die Maßnahmen auszuweiten.

Die niedersächsische Polizei hat möglicherweise einen bevorstehenden Terroranschlag verhindert. In Göttingen wurden zwei Gefährder aus der salafistischen Szene festgenommen. Nach Angaben der Polizei haben die Männer einen Anschlag vorbereitet.

In Göttingen hat die Polizei womöglich einen Anschlag verhindert. Bei einer Razzia wurden zwei Islamisten festgenommen. Etwa 450 Beamte durchsuchten in der Nacht elf Gebäude und stellten dabei auch Waffen sicher. Die Gefährder sollen nun so schnell wie möglich abgeschoben werden.

Bei den Männern aus der radikal-islamistischen Szene handele sich um einen 27-jährigen Algerier und einen 23-jährigen Nigerianer, teilten die Polizei und das niedersächsische Innenministerium mit. Zu den genauen Plänen der Männer sagten die Behörden zunächst nichts, berichtete ZDF-Korrespondent Oliver Deuker.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bewertete den Einsatz als "sehr wichtigen Schlag gegen die Szene". Die beiden als Gefährder eingestuften Männer sollten nun so schnell wie möglich abgeschoben werden, sagte Pistorius.

Die Festgenommenen lebten mit ihren Familien seit längerer Zeit inund seien dort Mitglieder der salafistischen Szene. Rund 450 Polizisten durchsuchten in der Nacht zum Donnerstag elf Gebäude im Göttinger Stadtgebiet und ein Haus in Nordhessen. Dabei wurden die beiden Männer festgenommen. Die Beamten stellten auch einige Waffen sicher, die die Göttinger Polizei bei einer Pressekonferenz zeigte - darunter umgebaute Soft-Air-Pistolen und eine Machete. Die Islamisten seien bereit gewesen, diese Waffen einzusetzen, berichtete ZDF-Korrespondent Deuker.

"Durch die konsequente Ermittlungsarbeit aller Beteiligten konnte in diesem Fall sehr schnell und konsequent eingegriffen und eine konkrete Gefahrenlage verhindert werden", meinte Pistorius. Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig sagte, die Erkenntnislage zu dem möglicherweise konkret bevorstehenden Anschlag habe sich in den vergangenen Tagen soweit verdichtet, dass ein schneller Einsatz notwendig gewesen sei. "Wir hatten dabei in meiner Bewertung keinerlei Ermessen", betonte Lührig. Die Gefahrenlage sei eindeutig gewesen.

Als Hochburg der radikal-islamistischen Szene in Niedersachsen gilt neben Hannover und Wolfsburg/Braunschweig nach Einschätzung des Verfassungsschutzes auch der Raum Hildesheim/. Inselbst gehören der Szene nach Einschätzung von Ermittlern rund 50 Menschen an. Die Szene wird seit Jahren beobachtet. Dazu zählen nach Einschätzung einer Expertin zum Islam konvertierte Deutsche ebenso wie Deutsche mit Migrationshintergrund, die teils gewaltbereit sind. Staatsschutz und Verfassungsschutz haben die Göttinger Szene seit Jahren im Blick.

Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ist die Region Hildesheim/ein Schwerpunkt bei den Ausreisen von Islamisten Richtung Syrien. 42 Prozent der aus Niedersachsen ausgereisten Menschen stammen von dort. Die Salafisten werben auch inaktiv um weitere Mitglieder, auch unter den Bewohnern von Flüchtlingsunterkünften. In mehreren Fällen boten sie laut Sicherheitsbehörden ihre Dienste als Dolmetscher oder als Sicherheitsleute an - mit Erfolg. Niedersachsenweit liegt die Zahl der Salafisten nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes bei 680. Vor knapp einem Jahr waren es noch 480.