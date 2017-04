Die Bundesanwaltschaft räumte ein, keine Beweise gegen zwei Verdächtige zu haben. Dennoch beantragte sie Haftbefehl gegen einen der Festgenommenen wegen Kontakten zur Terrormiliz IS. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

Nach dem Anschlag auf den BVB-Bus ist ein weiteres Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin drohen anonyme Verfasser mit Folge-Attacken. Duktus und zahlreiche Schlüsselwörter entsprächen zwar der islamfeindlichen Szene, doch könne es auch ein weiteres Ablenkungsmanöver sein, so ZDF-Terrorismusexperte Theveßen.

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist ein drittesaufgetaucht. Beim Berliner "Tagesspiegel" ging eine E-Mail mit rechtsextremen Bekundungen ein, in der mit einem weiteren Anschlag gedroht wird. In dem Schreiben, das auch dem ZDF vorliegt, heißt es, der Anschlag in Dortmund sei eine "letzte Warnung".

Der anonyme Verfasser droht mit einer weiteren Attacke und hetzt gegen "Multi Kulti". Am 22. April werde "buntes Blut fließen". Der "Trupp Köln" stehe bereit. Die Drohung könnte auf die geplanten Proteste gegen den Parteitag der rechtspopulistischen AfD in Köln zielen - eine der gängigen Parolen gegen rechts lautet "bunt statt braun".

Das Pamphlet enthalte keinerlei Täterwissen und könne nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden nicht als Beleg für eine Täterschaft genommen werden, erklärt ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen. "Duktus und eine Reihe von Schlüsselworten entsprechen der Propaganda der islamfeindlichen Szene in Deutschland, die sich eng mit Gesinnungsfreunden in Europa und den USA vernetzt hat. So ist hier von 'Volksaustausch', 'Islamterror' und 'kulturmarxistischen Kumpanen' der 'Finanzjuden' die Rede. Der Sprachgebrauch ist typisch für Anhänger der sogenannten Counterdschihad-Bewegung und findet sich auch im Manifest des norwegischen Terroristen Anders Breivik, den einschlägigen Internetblogs 'Politically Incorrect', 'Gates of Vienna' und in der Propaganda rechtspopulistischer Gruppen wie Pegida und German Defense League", so Theveßen.

Ablenkungsmanöver oder Trittbrettfahrer?

All dies sei kein Beleg, dass der Autor des Schreibens zu dieser Szene gehöre, er kenne sich aber mit den entsprechenden Hintergründen aus, so Theveßen weiter. "Die Ermittler halten es für möglich, dass dies ein weiteres Ablenkungsmanöver oder das Werk eines Trittbrettfahrers ist, der den Anschlag propagandistisch ausschlachten will. Selbst wenn dies so wäre, nehmen die Sicherheitsbehörden die Androhung weiterer Gewalt sehr ernst, weil es auch in der islamfeindlichen Bewegung gewaltbereite Personen gibt."

Die Ermittlungen gingen weiter in alle Richtungen, auch weil die Professionalität des Anschlags Zweifel wecke, ob der Täter der rechtsextremistischen, linksextremistischen oder islamistischen Szene zuzuordnen sei. "Alle drei Tätergruppen kommen zwar in Frage, aber nach ZDF-Informationen aus Sicherheitskreisen wird auch nicht ausgeschlossen, dass ein Nachrichtendienst, die organisierte Kriminalität oder ein versierter Einzeltäter hinter dem Anschlag stecken", so Theveßen.

Sprengsätze wohl durch Funksignale gezündet

Bei den Sprengsätzen wurden offenbar Sprengstoff und Zünder verwendet, wie sie vor allem im militärischen Bereich eingesetzt werden. Die Auslösung der Bomben in kurzer Abfolge sei mit hoher Wahrscheinlichkeit mithilfe von Funksignalen erfolgt. "Wenn das stimmt, muss sich der Auslöser in Sichtweite des Tatorts befunden haben", sagt Theveßen.

Die E-Mail an den "Tagesspiegel" ist schon das dritte Bekennerschreiben nach dem Anschlag auf den BVB-Bus am Dienstag. Im Internet war einaus der linksextremistischen Szene veröffentlicht worden. Auch an dessen Echtheit bestehen erhebliche Zweifel. Gleiches gilt für drei textgleiche, die in der Nähe des Tatortes in Dortmund gefunden wurden.