Rettungskräfte haben in dem von einer Lawine verschütteten Berghotel in den italienischen Abruzzen sechs Überlebende geortet. Nach Angaben der Behörden konnten sie kurz nach 11.00 Uhr ersten Kontakt mit den Verschütteten aufnehmen. Eine Person konnte bereits aus dem Hotel befreit werden.

Derzeit seien sie dabei, die anderen Überlebenden zu bergen, sagte eine mit der Suche befasste Vertreterin aus dem Justizministerium, Federica Chiavaroli.

Bislang zwei Tote geborgen

Unter den sechs Personen ist auch ein kleines Mädchen. Das sagte der Vizeminister für Inneres, Filippo Bubbico, im Radio der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai. Ein Mensch sei bereits aus den Trümmern des Vier-Sterne-Hotels Rigopiano gerettet worden und bekomme ärztliche Hilfe, berichtete der TV-Sender RaiNews24. Bei den anderen Überlebenden soll es sich um drei Männer und zwei Frauen handeln. Die Einsatzkräfte machten die Menschen am Freitagvormittag auf dem Dachboden des Hotels aus, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

An dem abgelegenen Hotel am Berg Gran Sasso war am späten Mittwochnachmittag nach einer Serie von Erdbeben eine Lawine niedergegangen. Sie begrub das Hotel unter sich, in dem sich bis zu 34 Menschen aufgehalten haben sollen. Zwei Menschen überlebten das Unglück, weil sie das Hotel kurz vor dem Lawinenabgang verlassen hatten, zwei weitere konnten nur noch tot geborgen werden.

Merkel kondoliert

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drückte in einem Kondolenzschreiben an den italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni ihre Anteilnahme aus. In dem Hotel habe sich "eine Tragödie abgespielt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. In dem Schreiben an Gentiloni habe Merkel "die Anteilnahme" ihrer Landsleute und ihr "ganz persönliches Mitgefühl" übermittelt.

Vier Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 5,7 hatten am Mittwoch die Region in Mittelitalien erschüttert, in der bei einem schweren Erdbeben im Sommer fast 300 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Epizentren lagen in der Nähe des malerischen Bergdorfs Amatrice, das bei dem schweren Beben im August fast völlig zerstört worden war.