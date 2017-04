von Dominik Rzepka

Musik streamen und Videos gucken auf dem Handy - ohne, dass dabei das eigene Datenvolumen verbraucht wird: Telekom-Kunden können seit heute bestimmte Streaming-Dienste unbegrenzt nutzen. Das klingt gut, dennoch gibt es für Wirtschaftsministerin Zypries Anlass, das Angebot zu prüfen.

Wer viel mit seinem Smartphone surft, Musik hört oder Videos guckt, kennt die Angst am Ende des Monats. Die Angst vor dieser SMS: "Lieber Kunde, Sie surfen jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit, da die Volumengrenze Ihres Tarifs erreicht ist." Datenvolumen aufgebraucht, Handy langsam: Schon ganz normale Internetseiten in der U-Bahn lesen dauert ewig. Doch damit könnte ab heute Schluss sein. Denn die Telekom führt den neuen Tarif "Stream On" ein.

Wer Ed Sheerans "Shape of you" dann über "Apple Music" hört oder in der App des Streamingdienstes "Juke" muss künftig keine Sorge mehr vor einer Drosselung des eigenen Tarifs haben. Denn Apple Music oder Juke sind sogenannte Partnerdienste der Telekom. Daten, die Nutzer über diese Dienste streamen, werden nicht mehr auf das Datenvolumen angerechnet. Wer sich für "Stream On" freischalten lässt, streamt bei diesen Diensten künftig unbegrenzt - aber auch nur bei diesen Diensten. Konkurrenten wie etwa das auch in Deutschland beliebte "Spotify" sind noch kein Partner der Telekom. Im Klartext: Wer Ed Sheerans "Shape of you" bei Spotify hört, verbraucht weiterhin sein Datenvolumen bei der Telekom. Ein Wettbewerbsnachteil? Welcher Nutzer würde da nicht lieber Kunde von Apple Music werden statt von Spotify?

Zypries: "Wir müssen uns das angucken"

Das neue Angebot der Telekom ruft jedenfalls die zuständige Ministerin auf den Plan. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) kündigt an, das Angebot der Telekom prüfen zu wollen: "Wir müssen uns das angucken, das wird die Bundesnetzagentur tun", sagt Zypries heute.de. Denn der neue Tarif der Telekom könnte laut Kritikern das Gebot der sogenannten Netzneutralität verletzen - also das Prinzip, nach dem im Internet alle Daten gleich behandelt werden müssen. Hält sich die Telekom an dieses Gebot, wenn sie Ed Sheerans "Shape of you" bei Apple Music unbegrenzt transportiert, bei Spotify aber das Datenvolumen des Kunden reduziert?