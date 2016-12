Die Internationale Eislauf-Union (ISU) hat Konsequenz aus dem zweiten Teil des McLaren-Reports zum staatlich geförderten Doping in Russland gezogen und dem russischen Eisschnelllauf-Verband das Weltcup-Finale in Tschjeljabinsk (10. bis 12.März) entzogen. Das gab die ISU am Donnerstag bekannt. "Der ISU-Rat kam zu dem Schluss, dass es in dieser schwierigen Zeit und angesichts der außergewöhnlichen Umstände ratsam ist, ein solches ISU-Ereignis in Russland zu diesem Zeitpunkt nicht zu organisieren", hieß es in einer Mitteilung.