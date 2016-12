Kurz vor Weihnachten hat das Christkind in seiner Postfiliale in Engelskirchen bereits 120.000 Briefe erhalten. Die Zuschriften kamen aus 53 Ländern, wie die Deutsche Post mitteilte. Alleine aus Taiwan seien 3.000 Wunschzettel eingegangen. Den weitetesten Weg legten Wunschzettel aus Neuseeland zurück. Das Christkind antworte in diesem Jahr erstmals auch auf Spanisch. Zudem schreibt es in chinesischen und taiwanesischen Schriftzeichen oder in Blindenschrift. Seit 30 Jahren richtet die Post regelmäßig die Christkindpostfiliale ein.