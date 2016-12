Österreichs Alpin-Star Anna Veith gibt nach 14-monatiger Verletzungspause am Dienstag ihr Comeback im Ski-Weltcup. Die 27-Jährige wird bei den Riesenslalom-Wettbewerben am Semmering vor den Toren Wiens am 27. und 28.Dezember starten, teilten der Österreichische Skiverband und Veith am Sonntag mit. Die Gesamtweltcupsiegerin von 2014 und 2015 hatte sich am 21.Oktober 2015 bei einem Trainingssturz im rechten Knie das vordere Kreuzband, das rechte Seitenband, den Innen-und Außenmeniskus sowie die Patellasehne gerissen.