Für Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster ist der Höhenflug von Markus Eisenbichler keine Überraschung. "Es war eine Frage der Zeit, bis er es aufs Podest schafft", sagte Schuster vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf dem ZDF. "Er war immer schon ein sehr guter Flieger", sagte der Bundestrainer über Eisenbichler. Schon vor zwei Jahren habe er an der Weltklasse geschnuppert, in der vergangenen Saison sei er dann auch an der hohen Erwartungshaltung gescheitert. Bei der Tournee könne Eisenbichler nun ganz nach vorne springen, so Schuster weiter.