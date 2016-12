Carlo Ancelotti will seine Arbeit beim FC Bayern München auch in der Wintervorbereitung sowie der ersten Phase der Rückrunde ganz auf ein erfolgreiches Saisonfinale ausrichten. "Wir können uns noch ein wenig verbessern, aber dafür ist noch Zeit", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters in einem Interview der "tz". Die entscheidende Phase der Saison steht laut Ancelotti erst im Frühjahr an. Eingeläutet werde sie mit dem Start der K.o.-Phase in der Champions League. Im Achtelfinale treffen die Bayern dabei am 15.Februar und 7.März 2017 auf den FC Arsenal.