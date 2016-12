Hundertprozentig zufrieden war Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster mit dem Abschneiden seiner Athleten in der Qualifikation zum Tournee-Auftakt am Freitag in Oberstdorf (ab 16:15 Uhr live im ZDF) nicht. Nachdem man die Trainingsdurchgänge noch ziemlich dominiert habe, hätten in der Quali einige der Etablierten wie Tande oder Stoch aufgeholt, sagte Schuster im ZDF. Gleichwohl habe man eine gute Ausgangsposition, so der Coach. "Die Mannschaft ist kompakt. Von uns aus kann es losgehen." Hinter Spitzenmann Markus Eisenbichler schafften acht weitere DSV-Adler den Sprung in den Wettkampf.