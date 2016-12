Nur einen Tag nach dem Tod von "Star Wars"-Star Carrie Fisher ist ihre berühmte Mutter Debbie Reynolds gestorben. Die Schauspielerin sei am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in einer Klinik in Los Angeles verschieden, teilte ihr Sohn Todd Fisher mit. "Sie sagte: 'Ich will bei Carrie sein'", sagte er. Ihr Tod geht anscheinend ebenfalls auf Herzversagen zurück. Reynolds stieg in den 1950er-Jahren schon früh zum Superstar auf - dank "Singin' in the Rain". Carrie und Todd gingen aus Reynolds' Kurzehe mit dem Sänger Eddie Fisher hervor.