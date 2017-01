James Harden hat am Silvesterabend mit einer historischen Leistung geglänzt. Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 129:122 über die New York Knicks 53 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds und 17 Assists. Nie zuvor hatte ein Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens 50 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists in einer Partie erreicht. Ohne den deutschen NBA-Rookie Paul Zipser verloren die Chicago Bulls bei den Milwaukee Bucks mit 96:116. Damit ist der sechsmalige NBA-Meister vorerst aus den Playoff-Rängen in der Eastern Conference gerutscht.