Die letzten Playoff-Teilnehmer in der NFL stehen fest. Am Neujahrstag zogen noch die Green Bay Packers und die Detroit Lions in die K.o.-Phase ein, die am Samstag mit den sogenannten Wild-Card-Spielen beginnt. In der NFC hatten sich zuvor die New England Patriots ebenso qualifiziert wie die Kansas City Chiefs, die Miami Dolphins, die Pittsburgh Steelers, die Oakland Raiders und die Houston Texans. In der AFC erreichten neben den Packers und den Lions auch die Dallas Cowboys, die Atlanta Falcons, die Seattle Seahawks und die New York Giants die Playoffs.