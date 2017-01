Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier legt bei den ersten Weltcup-Heimrennen des Jahres in Oberhof eine kurze Wettkampfpause ein. Die Weltcup-Gesamtführende wird am Freitag im Sprint (14:15 Uhr live im ZDF) nicht starten und kann sich damit auch nicht für die Verfolgung tags darauf qualifizieren. Sie wird damit nur am Sonntag im abschließenden Massenstartrennen dabei sein. "Ich weiß aus den vergangenen Jahren, dass mir so eine Pause gut tut und ich mit meinen Kräften haushalten muss, wenn ich gesund durch die Saison kommen will", so Dahlmeier, die im Gesamtweltcup bereits 410 Punkte gesammelt hat.