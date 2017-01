Der VfL Wolfsburg erwartet beim ersten Training im neuen Jahr zwei neue Spieler. Riechedly Bazoer und Victor Osimhen sollen am Dienstag erstmals gemeinsam mit der Mannschaft üben. Der niederländische Nationalspieler Bazoer kam in der Winterpause von Ajax Amsterdam. Der Nigerianer Osimhen hat bereits Einheiten in Wolfsburg absolviert, ist aber nach seinem 18.Geburtstag am Jahresende erst beim nächsten Punktspiel am 21.Januar gegen den HSV erstmals für den VfL spielberechtigt. Neu ist zudem Patrick Guillou. Der Franzose arbeitet zukünftig als Co- Trainer von Valerien Ismael.