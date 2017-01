Angeführt von Markus Eisenbichler sind die deutschen Skispringer in voller Mannschaftsstärke in den dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck eingezogen. Eisenbichler belegte in der Qualifikation nach einem Sprung auf 130,0 m mit 136,3 Punkten als bester DSV-Adler Rang sechs. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stefan Kraft mit der Tagesbestweite von 134,5 m (143,1 Punkte). Der in der Tournee-Wertung führende Kamil Stoch (Polen) lag in beiden Trainingssprüngen vorne und verzichtete daraufhin wie schon in Garmisch auf den Start in der Qualifikation.