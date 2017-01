Der Österreicher Michael Hayböck kann wegen einer Virusinfektion nicht beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck starten und damit auch nicht mehr in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen. Der Halbzeit-Sechste hofft aber zumindest auf die Teilnahme am Tournee-Finale am Freitag in Bischofshofen. Kleines Detail am Rande: Hayböcks Gegner im K.o.-Duell des ersten Durchgangs, Severin Freund, musste wegen eines grippalen Infekts ebenfalls passen und ist bereits nach Hause gereist.