Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist mit einem mühevollen DreisatzErfolg in die neue Tennis-Saison gestartet. Beim WTA-Turnier in Brisbane setzte sich die 28-Jährige gegen Ashleigh Barty aus Australien mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Die 20-Jährige liegt in der Weltrangliste nur auf Platz 271. Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos und tat sich zwischenzeitlich schwer gegen die ehemalige Juniorensiegerin von Wimbledon, verwandelte aber nach 1:45 Stunden ihren zweiten Matchball. Im Viertelfinale trifft Kerber auf die an Nummer sechs gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina.