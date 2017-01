Lindsey Vonn könnte möglicherweise schon am zweiten Januar-Wochenende wieder ins Weltcup-Geschehen der Alpinen eingreifen. Die US-Amerikanerin hatte sich am 11.November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain den rechten Oberarmknochen gebrochen und war umgehend operiert worden. Vonn habe in dieser Woche das Training aufgenommen und plane, am Wochenende nach Europa zu fliegen, sagte Patrick Riml, Alpin-Direktor des US-Teams, am Rande der Rennen im kroatischen Zagreb. Am 14. und 15.Januar stehen in Altenmarkt-Zauchensee eine Abfahrt und eine Kombination auf dem Programm.