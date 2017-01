In der Nordischen Kombination steht ein spektakuläres Comeback bevor. Der Finne Hannu Manninen geht 15 Jahre nach seinem Team-Olympiasieg in Salt Lake City beim Heim-Weltcup am Wochenende in Lahti an den Start. Vor sechs Jahren hatte der mittlerweile 38-Jährige seinen Rückzug vom Leistungssport bekannt gegeben und sich einer Piloten-Ausbildung gewidmet. Manninen hatte in seiner aktiven Zeit 48 Einzel-Siege im Weltcup gefeiert, viermal den Gesamtweltcup gewonnen, war Team-Olympiasieger geworden und hatte drei Weltmeistertitel erkämpft.