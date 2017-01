In Australien gibt es so gut wie keinen Fleck mehr, an dem keine wilden Katzen leben. Die Tiere bewohnen 99,8 Prozent des Festlandes, heißt es in einer neuen umfassenden Studie. Die Zahl der streunenden Katzen schwanke zwischen 2,1 Millionen und 6,3 Millionen, je nach Verfügbarkeit von Beute, sagte Sarah Legge von der University of Queensland. Die Tiere, die aus Europa eingeschleppt wurden, haben demnach bereits das Aussterben von mehr als 20 australischen Säugetierarten verursacht. Die Regierung erklärte die Katzen 2015 zu einer Plage und verkündete, zwei Millionen von ihnen bis 2020 töten zu lassen.