Ein ICE-Lokführer hat am Mittwochmorgen vergessen, in Wittenberg zu halten. Der Mann bemerkte sein Missgeschick jedoch, stoppte den Zug und konnte in den Bahnhof zurückfahren. Mit einer Verspätung von 14 Minuten ging es dann weiter in Richtung Berlin. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff meinte mit Blick auf das Reformationsjubiläum in der Luther-Stadt: "Das geht 2017 natürlich erst recht nicht!" Einen ähnlichen Fall hatte es im November in Bitterfeld gegeben. Und auch in Wolfsburg fiel schon mehrfach ein planmäßiger ICE-Stopp aus.