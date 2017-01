Yunus Malli wird in der Winterpause vom FSV Mainz 05 zum VfL Wolfsburg wechseln. Der 24-Jährige erhält beim VfL einen Vertrag bis 2021 und soll möglichst bald ins Trainingslager der Niedersachsen nach Spanien reisen. Das teilte der VfL am Donnerstagabend mit. Die Ablösesumme wird auf rund 12,5 Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag von Malli, der aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach stammt, wäre in Mainz noch bis 2018 gelaufen. Der türkische Nationalspieler absolvierte in der Hinserie alle bislang 16 Partien für Mainz, schoss dabei sechs Tore und bereitete sieben vor.