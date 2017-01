Ohne ihre pausierende Nummer eins Laura Dahlmeier haben die deutschen Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Oberhof die Podestplätze verpasst. Im Sprint über 7,5 Kilometer lief Maren Hammerschmidt als beste Deutsche auf Rang fünf. Beim Sieg der Tschechin Gabriela Koukalova blieb sie fehlerfrei, hatte am Ende 35,9 Sekunden Rückstand. Als einzige schaffte es noch Franziska Hildebrand in die Top 20. Dahlmeier lässt mit Blick auf die WM in fünf Wochen die ersten beiden Rennen in Oberhof aus, will aber am Sonntag im Massenstart dabei sein. Franziska Preuß fehlt wegen eines grippalen Infekts.