Claudia Pechstein liegt zur Halbzeit der Mehrkampf-EM auf Platz sieben. Pechstein kam in Heerenveen über 3000 Meter in 4:10,02 Minuten ins Ziel, über 500 Meter benötigte sie 40,59 Sekunden. Bei ihrer 21.EM ist eine Medaille für die 44-Jährige außer Reichweite. Die Niederländerin Ireen Wüst gewann beide Disziplinen (39,26/4:03,93). Nico Ihle belegt nach Teil eins den zweiten Rang. Über 500 Meter brauchte er 34,95 Sekunden, über 1000 Meter kam er in 1:09,45 Minuten an. In Führung ging der Niederländer Kai Verbij. Verfolger Ruslan Muraschow trat über die doppelte Distanz nicht mehr an.