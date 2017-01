Real Madrid hat einen Rekord des Erzrivalen FC Barcelona egalisiert. Der spanische Rekordmeister deklassierte zum Auftakt des 17.Spieltages der Primera Divison den abstiegsgefährdeten FC Granada mit 5:0 (4:0) und blieb zum 39.Mal in Folge in einem Pflichtspiel ungeschlagen. Seine letzte Niederlage kassierte der Champions-League-Sieger am 6.April 2016 mit 0:2 im Viertelfinal- Hinspiel der Königsklasse in Wolfsburg. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten zweimal Isco (12., 31.), Karim Benzema (21.) und Cristiano Ronaldo (27.) für klare Verhältnisse. Casemiro (58.) traf nach der Pause zum Endstand.