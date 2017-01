Die Tschechin Gabriela Koukalova hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof die pausierende Laura Dahlmeier als Führende der Gesamtwertung abgelöst. Einen Tag nach ihrem Sprint-Sieg belegte die Tschechin in der Verfolgung Rang zwei und übernahm mit einem Vorsprung von neun Punkten die Spitze. Den Sieg holte sich die Französin Marie Dorin-Habert. Rang drei ging an Kaisa Mäkärainen. Die Finnin zog in der Gesamtwertung ebenfalls an Dahlmeier vorbei und liegt vier Punkte vor Dahlmeier. Beste deutsche Skijägerin war die Sprint-Fünfte Maren Hammerschmidt, die auf Rang vier ins Ziel kam.