Nach den tödlichen Schüssen an einem Flughafen in Florida gibt es weitere Details zum mutmaßlichen Schützen. Der Verdächtige habe dem FBI im November gesagt, dass die Regierung seinen Verstand kontrolliere und ihn zwinge, Videos der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschauen, teilte ein Beamter mit. Die Familie des Mannes berichtete von psychischen Problemen des Irak-Veterans. Das Motiv der Tat ist weiter unklar. Der Mann soll am Flughafen von Fort Lauderdale am Freitag an einem Gepäckband das Feuer eröffnet und fünf Menschen erschossen haben.