In Polen sind seit Freitag mindestens sieben Menschen an den Folgen der Kältewelle mit Temperaturen von bis zu minus 25 Grad gestorben. Das teilte das Sicherheitszentrum der Regierung mit. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit November auf 53. Die frostigen Temperaturen erreichen auch in Deutschland Rekordwerte. Mit minus 26 Grad haben zwei bayerische Orte die bisher kälteste Nacht in diesem Winter erlebt. In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst in Bayern wärmere Temperaturen und Schnee.