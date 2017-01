Der spanische Tennisprofi Roberto Bautista Agut (28) hat das Hartplatz-Turnier in Chennai/Indien gewonnen. Im Finale besiegte der Weltranglisten-14. den ungesetzten Russen Daniil Medwedew in 74 Minuen mit 6:3, 6:4. Für seinen fünften Titel auf der ATP-Tour kassierte Davis-Cup-Spieler Bautista Agut ein Preisgeld in Höhe von 79.780 Dollar. Der Stuttgart-Sieger von 2014 war in Chennai an Position zwei gesetzt. Topfavorit Marin Cilic (Kroatien/Nr.1) war bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert. Der 20-jährige Medwedew wird im Ranking nur an Position 99 geführt.