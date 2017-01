Die vorläufigen Sperren von vier russischen Skeleton-Athleten wegen möglicher Dopingverstöße bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi sind wieder aufgehoben worden. Wie der Internationale Bob-und Skeletonverband IBSF am Sonntag mitteilte, fehlt es ihm nach einer Anhörung der Betroffenen an Beweisen, die eine Sperre rechtfertigten. Damit dürfen die vier Athleten am Wochenende beim Weltcup in Winterberg starten. Laut Medienberichten handelt es sich bei den Athleten um Olympiasieger Alexander Tretjakow, die Olympia-Dritte Jelena Nikitina sowie Olga Potylizina und Maria Orlowa.