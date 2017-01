Die Favoriten haben sich am Sonntag in den Wild-Card-Games der NFL keine Blöße gegeben und sind in die Runde der besten Acht eingezogen. Die Green Bay Packers meisterten ihre Aufgabe gegen die New York Giants mit 38:13 ebenso souverän wie die Pittsburgh Steelers beim 30:12 gegen die Miami Dolphins. Green Bay tritt am kommenden Sonntag bei den Dallas Cowboys an. Das Vorrunden-Topteam New England Patriots gegen Houston und die Atlanta Falcons gegen Seattle (beide Samstag) sowie die Kansas City Chiefs gegen Pittsburgh (Sonntag) spielen die weiteren Teilnehmer der Conference-Championship-Spiele aus.