Leicester-Coach Claudio Ranieri ist von der FIFA zum besten Trainer des Jahres 2016 gekürt worden. Der Italiener hatte in der vergangenen Saison mit dem Abstiegskandidaten Leicester City sensationell den Meistertitel in der englischen Premier League gewonnen. In der Champions League erreichte er in der laufenden Spielzeit die K.o.-Runde. "Das war ein verrücktes Jahr", sagte Ranieri in seiner Dankesrede. Er setzte sich gegen Zinedine Zidane durch, der mit Real Madrid die Champions League gewonnen hatte. Dritter Nominierter war Fernando Santos, der mit seinem Heimatland Portugal den EM-Titel gewann.