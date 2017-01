Dagur Sigurdsson plant bei der Handball-WM in Frankreich zunächst ohne Rückraumspieler Holger Glandorf. Der Bundestrainer hatte den 33-Jährigen überraschend nominiert, sieht ihn aber als "Notnagel". "Wir schauen erstmal, wie es läuft", sagt Sigurdsson. Nur "wenn Not am Mann ist", werde der Linkshänder nachrücken. Beim 33:16 im Test gegen Österreich präsentierte sich Glandorf auf Anhieb in WM-Form und sprühte bei seinem 20- minütigen Einsatz mit drei Toren vor Energie und Spiellaune. Die deutsche Auswahl startet am Freitag (17.45 Uhr) mit dem Spiel gegen Ungarn in die WM.