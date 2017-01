In Bestbesetzung will die deutsche Biathlon-Staffel ihren ersten Sieg beim Weltcup in Ruhpolding seit elf Jahren einfahren. Für das Auftaktrennen am Mittwoch (14:30 Uhr/ARD) in der Chiemgau-Arena nominierte Männer-Bundestrainer Mark Kirchner für die 4x7,5 Kilometer Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp. Zudem wird für den erkrankten Matthias Dorfer Matthias Bischl in die Mannschaft rücken. Das DSV-Sextett komplettiert Michael Willeitner.